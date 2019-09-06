ІНСТАГРАМ: чим зірки здивували своїх фанатів

Еліна Світоліна драматично поступилась в 1/2 фіналу USA Open Серені Вільямс 6:3, 6:1.

Вона виклала декілька фотографій зі своїм коханим французом. Вона стала першою української селебреті, яка показала свого коханого, який має інший колір шкіри.

Наталя Могилевська поділилася зі своїми підписниками тим, що вона читає, навіть дала поради. що почитати. На першому місці у її переліку Дональд Волш "Бесіди з Богом".

А от Міла Йовович віддала свою одинадцятирічну доньку на фотосесію відомого глянцевого журналу, в американській версії якого Міла теж колись дуже давно починала свою кар'єру. Донька Йовович сфотографувалась для французської версії цього видання.

Джей Ло показала всю красу свого п'ятдесятирічного тіла, не соромлячись.

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