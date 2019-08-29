Інсайди з кулуарів нової Верховної Ради: журналіст ОбозTV

Журналіст OBOZREVATEL Віталій Тисячний розповів про деталі того, що відбувається в кулуарах Верховної ради.

"Тут справжній аншлаг сьогодні. Депутати вже прийняли присягу. Вони ще не знають, зо що будуть голосувати сьогодні, але вже точно відомо, що сьогодні відбудеться голосування за голову нової Верховної Ради, за першого віце-спікера, за склад кабміну та за призначення нового прем'єр-міністру України. Можливо, також депутати встигнуть обговорити і питання скасування депутатської недоторканості", - заявив журналіст OBOZREVATEL

Раніше повідомлялось, що депутати планують проговолувати закони проти "депутатського спаму", тобто проти застарілих методів роботи у Верховній Раді. Щодо цього та інших законопроектів Віталій Тисячний заявив, що, можливо, ряд першочергових голосувань буде перенесений на наступні дні.

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