Іноземець заблукав біля Говерли – В Австралії евакуювали 10 посольств – Трамп звернувся до американського народу – новини на ObozTV

Біля Говерли знайшли туриста-іноземця, який заблукав у Карпатах; 35-річний громадянин Словаччини сам повідомив у ДСНС телефоном, що заблукав. Турист зрозумів, що через темну пору та погану видимість не зможе сам повернутися до бази відпочинку.

В Австралії через підозрілі пакети терміново евакуювали 10 посольств і консульств декількох країн. Посилки від невідомих отримали амбасади Великої Британії, Німеччини, Греції, Індії, Італії, Індонезії, Кореї, Пакистану, США та Швейцарії.

Дональд Трамп вперше за часи своєї каденції звернувся до американського народу. Каже, нелегальні мігранти, наркотики, які незаконно переміщують через кордон, несуть серйозну загрозу для безпеки США.

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