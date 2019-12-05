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5 грудня • оновлено в 19:36
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Інкубатор для курчат своїми руками

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У присадибних господарствах використання великих інкубаторів промислового виробництва може виявитися непрактичним через їх великої місткості.

Для вирощування невеликого поголів'я свійської птиці необхідні компактні прилади, зробити які можна і своїми руками, використовуючи підручні засоби і матеріали.

Інкубатор для курчат своїми руками

Інкубатор для курчат своїми руками

Скріншот з відео

Інкубатор для курчат своїми руками

Інкубатор для курчат своїми руками

Скріншот з відео

Розведення домашньої птиці – досить прибуткове заняття, але для безперебійного отримання продуктивного молодняка потрібно купити або зробити своїми руками прилад, в якому буде виводитися молодняк.

Інкубатор для курчат своїми руками

Інкубатор для курчат своїми руками

Скріншот з відео

Інкубатор для курчат своїми руками

Інкубатор для курчат своїми руками

Скріншот з відео

Як зробити інкубатор для курячих яєць або перепелів своїми руками, використовуючи підручні матеріали, ви дізнаєтеся з цього відео.

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