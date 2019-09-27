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27 вересня • оновлено в 18:51
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Ініціативи уряду щодо введення електронних чеків: коментарі податкового консультанта

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Податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевскька прокоментувала закон про електронні чеки.

Вона заявила,що насправді чек є і засобом стеженням за ведення бізнесу для відповідних державних органів, з одного боку, а з іншого боку, він є документом який захищає юридично як продавця так і покупця, він є підтвердженням здійснення тих чи інших операцій між ними.

Інше питання, за словами експертки, це те, що в багатьох містечках України немає не те що інтернету, там немає навіть мобільного зв'язку. Тому, на її думку, залишається питання технічної реалізації відповідних ініціатив уряду.

Томашевська зазначила, що у випадку успішної реалізації цих ініціатив, держава позбудеться найпоширеніших схем ухиляння від податків, тому надходження в бюджет мають збільшитись.

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Олександра Томашевська
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