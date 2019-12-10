Ініціативи президента розраховані на підприємців: економіст

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував ініціативи президента із підтримки бізнеса державою в Україні.

"Кожен з нас думає так, як він думає, так як він живе. Хто є по своїй суті пан Зеленський? Він підприємець. тому він і орієнтується на підприємницьку аудиторію. А ті мільйони українських громадян, тобто та аудиторія, яка виїхала за кордон на заробітки - це хто? Це підприємці? Ні. Це люди, які в основі своїй їдуть працювати руками, влаштовуючись за кордоном на найману працю з 9 ранку до 6 вечора. Ми ж пам'ятаємо, що за оцінками європейських структур 14 млрд доларів - це сума, яку вдалось відслідкувати - те, що мігранти перевели в Україну", - заявив економіст.

"Тобто ініціатива президента може бути затребувана незначною кількістю людей. підприємцями, яких в Україні є 5-7%", - додав Гарбарук.

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