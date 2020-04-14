Відновлення руху громадського транспорту в Україні здійснюватиметься поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу Covid -19.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав у ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Він уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включаючи метрополітен.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", – сказав міністр.

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"Все залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", – наголосив чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, під час звернення до українців 3 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кінці квітня українці повернуться на роботу, громадський транспорт запустять, проте карантин для студентів і школярів продовжиться.