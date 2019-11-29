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30 листопада • оновлено в 11:16
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Інформаційну безпеку кожен формує сам: експертка з кібернетичного захисту

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Експертка з інформаційної політики та кібернитичного захисту Елліна Шнурко-Табакова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала розвиток інформаційного суспільства в Україні.

"Інформаційний захист дуже залежить від того, як людина сама опікується своїми даними і що вона взагалі про це розуміє, адже на державному рівні ті договори про персональні дані, які ми підписуємо, це дуже застарілий формат, який має буде багато в чому допрацьований. Закони європейського союзу дуже суворі та дуже детально розписують деталі щодо захисту громадян", - заявила Елліна Шнурко-Табакова.

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