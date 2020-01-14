Інфляція в Україні зменшується: пояснення та прогнози експерта
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Він прокоментував дефляцію, яка несподівано трапилась в Україні в 2019 році.
"Що таке інфляція - це індекс споживчих цін. Тобто, ми з вами дивимося ціни, вони ростуть, і цей процес називається красивим іноземним словом "інфляція". Ми маємо за минулий рік 4,1%, за 2018 рік був 9.7%, тобто ми бачимо, що інфляція у нас сповільнюється. Чому так відбувається? Коли у нас економіка росте, коли кількість товарів, що виробляється українською економікою збільшується, то це нормальний процес, і ніби-то нам варто було би тішитися, якби ми не знали цифр, що українська промисловість минулого року впала більше ніж на 7%", - заявив Пендзин.
Він зазначив, що причиною зменшення інфляції в Україні, є діяльність уряду, який штучно зробив "дорогі гроші".
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