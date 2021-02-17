Інфекціоністка Менжуліна: COVID-19 залишиться з нами назавжди

Тетяна Гайжевська Відео 14:41, 17.02.2021 Оновлено: 15:08, 17.02.2021

Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла про нові штами коронавірусу та оцінила їхню небезпеку. За її словами, COVID-19 залишиться із людством назавжди, а найближчим часом очікуються нові хвилі цього захворювання. Допоки в Україні не розпочалася широка кампанія з вакцинації, суспільство набуває колективного імунітету природнім шляхом, зауважила вона.

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