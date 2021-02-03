Інфекціоніст Петров: COVID-19 захопить молодь

Тетяна Гайжевська Відео 13:41, 3.02.2021 Оновлено: 14:04, 3.02.2021

Захворюваність на коронавірус в Україні нині знижується, проте в березні очікується нове зростання. До того ж цього разу вірус може більше захопити молодь. Ймовірно, щеплення від COVID-19 треба буде робити раз на 2 роки. Від вакцинування не варто відмовлятися.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

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