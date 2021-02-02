Інфекціоніст Курпіта: вакцинуватися потрібно всім

Тетяна Гайжевська Відео 10:28, 2.02.2021 Оновлено: 11:02, 2.02.2021

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів, що наразі всі вакцини, що використовуються в ЄС, США чи Туреччині, є ефективними і безпечними. Заслуговують на довіру всі вакцини, що пройшли усі стадії досліджень. Щеплення від COVID-19 необхідно зробити усім, зокрема, й тим, хто перехворів, наголосив медик.

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