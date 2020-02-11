Індустріальний парк "БІЛА ЦЕРКВА" будує логістичне депо для "НОВОЇ ПОШТИ"

Під Києвом, у Білій Церкві, з’явиться нове логістичне автоматизоване депо кур’єрської доставки вантажів на 4000 квадратних метрів.

Будівництво розпочато на території Індустріального парку холдингової компанії UFuture, на замовлення одного з найбільших поштових операторів "Нова пошта". Згідно з проектом вартість інноваційного терміналу має перевищити 5 млн доларів. За ці гроші тут створяться потужності для опрацювання майже 3 тисяч посилок на годину

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