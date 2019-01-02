Індексація пенсій в Україні – У Донецьку підірвали міст – Автівка наїхала на натовп мігрантів у Німеччині – новини на ObozTV

Перерахунок пенсій цього року - буде автоматичним, про це розповів прем‘єр-міністр Володимир Гройсман. При цьому, додає прем'єр, обов‘язково врахують показник середньої зарплати та рівня інфляції.

В окупованому Донецьку підірвали міст. Про це розповідає окупаційна влада міста. Залізничний міст перетинає об'їзну трасу Слов'янськ — Донецьк — Маріуполь.

У Німеччині, у містечку Ботроп водій легковика чотири рази наїхав на натовп мігрантів. Вісім людей травмовано. Це вихідці з Афганістану, Сирії, та Туреччини.

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