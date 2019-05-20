Інавгурація Зеленського: долар на грані зриву, а гривня зміцнюється

В Україні 20 травня на валютний ринок зокрема впливає й інавгурація президента Володимира Зеленського. Після майже тижневої перерви в купівлі державних цінних паперів у гривні почали приймати участь також іноземці, що дозволило знизити курс американської валюти.

Про це з посиланням на представників банків повідомляє видання UBR. Торги на міжбанку стартували з росту курсу долара на 2 копійки — до 26,32-26,39 грн, повідомив начальник управління дилінгових операцій Райффайзен Банка Аваль Юрій Гриненко.

"Валютні продажі йдуть досить активно. Тому котирування просіли до 26,22-26,24 грн/$", — уточнив він. Скарбники з ранку жартували: "Зеленський — президент, тому гривня зміцнюється. Даєш мінус 10 копійок за раз!".

За словами фінансистів, долар дешевшає завдяки продажу іноземних інвестфондів, які після тижневої перерви вирішили взяти участь у купівлі гривневих держоблігацій.

Станом на 10:30 Нацбанк валюту на міжбанку не скуповував. Давав імпортерам поповнити свої запаси долара. Готівковий курс "американця" з ранку не змінювався. Середній курс продажу валюти населенню залишився в рамках 26,45-26,55 грн/$. Водночас купували її у людей у рамках 26,0-26,30 грн/$.

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