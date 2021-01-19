Імунолог Олег Назар озвучив прогноз вакцинації в Україні

Тетяна Гайжевська Відео 10:36, 19.01.2021 Оновлено: 10:37, 19.01.2021

Лікар-імунолог Олег Назар заявив, що кількості вакцин від коронавірусу, яку планує отримати Україна для першого етапу вакцинації, недостатньо для того, щоб зупинити епідемію, але достатньо для захисту певних категорій громадян. До початку використання вакцина повинна бути на карантині, щонайменше, 1-2 тижні. Миттєві тести на COVID-19 заслуговують на довіру, запевнив він.

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