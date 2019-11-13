Імпічменту Трампа не буде: експерт-міжнародник

Експерт-міжнародник, ексспівробітник посольства України в США Андрій Теліженко у прямому етері ObozTV прокоментував можливий імпічмент Дональда Трампа.

"Цей процес імпічменту - це чиста профанація збоку демократичної партії. Це кампанія по поливанню брудом Дональда Трампа. Навіть якщо імпічмент проголосують, то це не піде далі, тому що потім імпічмент ще має проголосувати сенат, а в сенаті більше республіканців. І навіть в середині демократичної партії не все однозначно, бо навіть процедуру імпічменту декілька демократів не голосували, а двоє демократів голосували проти. Вони просто готуються до самого виборчого процесу, який вже розпочався у США", - заявив Теліженко.

Він зазначив, що Україна має використати цей процес на свою користь. Деякі українські політики нас втягнули у цей політичний процес глибше. З вини пана Луценка, на думку експерта, демократи використовують Україну на свою користь.

"Так само і нам треба грати у цю гру, і виграти вигідні для себе умови". - заявив Теліженко.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся