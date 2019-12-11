Імпічмента Трампа не буде: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо нові обвинувачення щодо тиску американського президента Дональда Трампа на українського президента Володимира Зеленського. Вона дала прогнози щодо того, чи загрожує Трампу імпічмент.

"За моїми власними спостереженнями перспектива Трампу отримати імпічмент є дуже незначною саме через те, що останнє слово у цьому питанні матиме сенат, де має набратись дві третини голосів, а республіканці зараз мають більшість у сенаті. І поки що немає такої тенденції, що республіканці поділилися у цьому питанні", - заявила Осмоловська.

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