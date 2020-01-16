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16 січня • оновлено в 17:24
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Імпічмент Трампа: спливли нові скандальні деталі

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Партнери особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані влаштували цілодобове стеження за колишньою американською послинею в Україні Марі Йованович.

Деталі розширеної кампанії з'ясувалися після оприлюднення свідчень у справі про імпічмент Трампа, отриманих від американського бізнесмена українського походження, пов'язаного з Джуліані, – Лева Парнаса, пише Kyiv Post.

Наприклад, були надані текстові повідомлення між Парнасом і Робертом Гайдом – кандидатом від Республіканської партії в Конгрес. З них можна довідатися, що останній організував цілодобове спостереження (можливо, і "прослушку") за Йованович, коли та ще була в Києві.

Так, у листуванні Парнас і Гайд обговорюють у чаті WhatsApp місцеперебування дипломатки й рівень її безпеки, причому вказується, що у них є "люди всередині" посольства. "Вони поінформують мене, коли вона поїде. Вони готові допомогти", – пише республіканець.

Крім того, є всі підстави припускати можливість "прослушки". Про це свідчать повідомлення про те, що телефон і комп'ютер Йованович вимкнені.

У цих діалогах Парнас і Гайд неодноразово обзивали її непристойними словами, як-от "політичною маріонеткою". Також звучала фраза: "Не можу повірити, що Трамп не звільнив цю с*ку".

"Повірте мені, вона не дурепа. Але вона не йде", – резюмує Парнас, звертаючись до співрозмовника.

Нагадаємо, Марі Йованович 15 листопада 2019 року виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву й публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа.

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