Імпічмент Трампа та санкції проти Росії - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 11:30, 13.02.2021

Імпічмент Трампа та санкції проти Росії - дайджест міжнародних подій.

Адвокати Трампа назвали головну мету імпічменту експрезидента США.Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель готовий запропонувати нові санкції проти Росії, а Європа потерпає від негоди.

Про це і не тільки - дивіться в огляді.

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