Імперії потрібні манкурти - ти будеш захищений, нагодований, матимеш розваги - Ахтем Сеітаблаєв

Спільне між українцями та кримськими татарами - ані в українців, ані в кримських татар ніколи не було царя - Хан в Кримському ханстві обирався. Нескорені мови з Ахтемом Сеітаблаєвим

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