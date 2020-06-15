Імовірність того, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році буде скасовано, практично дорівнює нулю

Відео 20:05, 15.06.2020 Оновлено: 20:17, 15.06.2020
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