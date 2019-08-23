Імідж сексистів за "Слугою народу" вже закріплений: громадська активістка

Координаторка громадського альянсу "Політична дія жінок" Ірина Тишко прокоментувала скандал навколо депутата від партії "Слуга народу" Максима Бужанського, який образив журналістку.

Вона привітала партію "Слуга народу" за те, що вони отримали імідж сексистів, ще до початку функціонування нового парламенту. На жаль, єдиним виходом для них тепер, на думку пані Тишко, є запровадження у Верховній Раді відповідальності за подібні висловлювання. Експертка заявила, що, якби депутата позбавляли мандата за подібні вчинки, це був би справді дієвий спосіб для боротьби із подібними заявами. Тишко висловила сподівання, що багато українських жінок об'єднаються і підтримують таку ініціативу.

Вона заявивла, що викорінення проблеми сексизму є незворотнім шляхом і зазначила, що українське суспільство стало більш чутливим до подібних тем.

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