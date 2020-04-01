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1 квітня • оновлено в 23:10
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Імбирь, прополіс, гілки ялинки та вакцина БЦЖ проти COVID-19 - розбираємо міфи

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Вчені виявили, що вакцина від туберкульозу - відома як БЦЖ може допомогти імунній системі боротися з коронавірусом.

Нині дослідження проводяться серед лікарів, медсестер та літніх людей, які схильні до вищого ризику зараження респіраторними захворюваннями. Команда в Нідерландах починає перше практичне випробування на цьому тижні. Цю вакцину зазвичай роблять дітям на першому році життя в більшості країн світу, вона безпечна і дешева, але далека від досконалості: запобігає в середньому близько 60% випадків туберкульозу у дітей. Чи дійсно може захистити від COVID-19 щеплення від БЦЖ. поговоримо з Аллою Волохою, професором, доктором медичних наук, дитячим інфекціоністом

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