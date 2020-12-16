Ілля Несходовський на Обозреватель ТБ - 15.12.2020

Тетяна Гайжевська Відео 14:21, 16.12.2020 Оновлено: 15:08, 16.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Фото зимового "ритуалу" радянських часів викликало ностальгію в мережі

Діти прогресивних соціалістів вимагають гроші вперед. Опубліковано позов Вітренка

Що буде з пенсіями, комуналкою й зарплатами через новий бюджет України: головні рішення

Зеленський другий рік поспіль "забув" про річницю створення ПЦУ

У Києві на Шулявському мосту впали стовпи. Всі подробиці