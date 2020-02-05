Ілля Кива заперечує спілкування з російським пропагандистом Жириновським

Нардеп Ілля Кива заперечує спілкування з російським пропагандистським депутатом Володимиром Жириновським, на чому його раніше засікли у Верховній Раді.

Він заявив, що листувався зі своїм другом Володимиром, якого жартома кличе "Жирик" через зайву вагу. На своїй сторінці в Facebook Кива назвав скандал "запаленими фантазіями" журналістів.

"Тут новий скандал надзьобується, тому вирішив прояснити ситуацію!) Переписувався я зі своїм другом Володимиром, якого кличу "Жирик". По суті написаного в повідомленні можу відповісти за кожне слово, так як це правда. А все інше - це запалені фантазії журналістів. До речі, я у нього записаний як Халк", – написав він.

У коментарях під публікацією у нардепа запитали, чому контакт його співрозмовника "Жирик Володимир Вольфович" збігається з прізвищем, ім'ям та по батькові російського політика. Кива питання проігнорував.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Кива не став заперечувати факт спілкування з російським пропагандистським депутатом Володимиром Жириновським. На питання журналістів, чому він листується з російським депутатом, нардеп відповів, що не бачить в цьому проблеми, оскільки нібито країнам потрібно "налагоджувати відносини і повертати території".

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