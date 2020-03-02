Ілля Кива відзначився "дивним" привітанням

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива своєрідно привітав українців із Прощеною неділею, що є останнім, сьомим, днем Масляної.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Там одіозний нардеп також вибухнув погрозами.

"Нікого не прощаю, всіх пам'ятаю і за кожним зайду. Всьому свій час..." – написав політик.

Водночас у коментарях під постом багато підтримали таку позицію Киви. Інші зазначили, що суть цього свята не в прощенні когось, а навпаки: щоб попросити вибачення у тих, кого образив. Деякі ж підписники заявили, що вже з нетерпінням чекають нардепа в гості.

"За тобою теж прийдуть!", "Ілле, річ не в пробачити, а попросити інших пробачити себе. Є за що? Ось про це і потрібно думати...", "Блін! А що, так можна було?! А я всіх пробачила", "Заходить сонце за обрій, а люди – приходять", "Таак... у когось рильце в пушку, напевно, випали на зраду", "А як же віра православна", "Підпис – смерть", "Заходь", – відреагували на пост Киви українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята 23 лютого і вирішив привітати з ним українців. Водночас одіозний політик нецензурно висловився на адресу закону про декомунізацію.

У мережі знайшовся пост за 2015 рік, який свідчить про те, що політик був затятим противником святкування 23 лютого.

Пізніше Ілля Кива, якого піймали за протестом проти святкування 23 лютого в Україні в минулому, відредагував старі публікації в соцмережі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!