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2 березня • оновлено в 17:29
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Ілля Кива відзначився "дивним" привітанням

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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива своєрідно привітав українців із Прощеною неділею, що є останнім, сьомим, днем Масляної.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Там одіозний нардеп також вибухнув погрозами.

"Нікого не прощаю, всіх пам'ятаю і за кожним зайду. Всьому свій час..." – написав політик.

Водночас у коментарях під постом багато підтримали таку позицію Киви. Інші зазначили, що суть цього свята не в прощенні когось, а навпаки: щоб попросити вибачення у тих, кого образив. Деякі ж підписники заявили, що вже з нетерпінням чекають нардепа в гості.

"За тобою теж прийдуть!", "Ілле, річ не в пробачити, а попросити інших пробачити себе. Є за що? Ось про це і потрібно думати...", "Блін! А що, так можна було?! А я всіх пробачила", "Заходить сонце за обрій, а люди – приходять", "Таак... у когось рильце в пушку, напевно, випали на зраду", "А як же віра православна", "Підпис – смерть", "Заходь", – відреагували на пост Киви українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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