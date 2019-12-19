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19 грудня • оновлено в 19:15
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Ілля Кива побився у Верховній Раді

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На засіданні аграрного комітету Верховної Ради ввечері в середу, 18 грудня, народні депутати на чолі зі скандальним Іллею Кивою з "Опозиційної платформи – За життя" влаштували бійку.

Частина парламентаріїв, які зібралися для розгляду поправок у гучний законопроєкт про відкриття ринку землі, заблокували місце глави комітету і влаштували сутички між собою.

Нардепи голосно скандували "Ганьба!", били кулаками по столах і розкидали папери. У протесті брали участь, зокрема, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, її однопартієць Сергій Тарута і представниця "ОПЗЖ" Наталія Королевська.

На "лінії вогню" опинився Кива. Він назвав колег зрадниками народу і закликав українців припинити "це безумство".

"Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!", "Рота закрий, жінко!", "Зрадники й Іуди!" – закричав він і накинувся на інших нардепів із кулаками.

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