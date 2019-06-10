''ІхТамЄсть'': експерт пояснив, чому Україна наполягає, що воює з бойовиками, а не Росією

Воєнний експерт Святослав Стеценко зазначив, що нинішній президент України Володимир Зеленський використовує майже ту саму риторику, яку використовував його попередник. За словами експерта, Петро Порошенко був "президентом миру", у заявах якого не було заяв про війну проти Росії. До цього часу, наголосив експерт, Україна воює з терористами і бойовиками, приналежність яких не встановлена. Така позиція, на його переконання, незрозуміла і військовослужбовцям, і певній частині населення.

Разом із тим, він висловив сподівання, що заклики Адміністрації Зеленського до Росії "повернути контроль над бойовиками на Донбасі", це певна багатоходва комбінація, яка передбачає певні подальші міжнародні кроки. Водночас, він назвав, що з 2016 року керування складними сучасними системами, які використовуються бойовиками на Донбасі, її обслуговування та використання, відбувається виключно під повним контролем РФ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!