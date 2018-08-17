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“Їх нрави” | Альо, гараж! REBOOT #084

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У французькому Бриолі цього літа, місцеві мешканці вщент завалили мэрию скаргами на комарів, які вдерлися до міста після повені. Коли кількість скарг вже перевищіла кількість мешканців міста, в мерії прийняли доволі дотепне рішення. Тамтешній голова підписав розпорядження - на початку липня він офіційно видав указ про заборону комарів. Та що там Франція. Он у “сусідньому колгоспі”, справжні дива творяться...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot

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