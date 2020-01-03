Іграшки можуть бути небезпечними для дитини: експертка дала кілька порад

Експертка з питань безпеки дітей Олена Лізвінська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Вона прокоментувала заяви ДержНС щодо того, що під час свят батьки мають звертати особливу увагу на безпеку власних дітей.

"Дитині можна говорити про те, що іграшки можуть бути небезпечними. Найбільш небезпечною частиною Іграшки є очі. Вони відриваються на раз-два. Я раджу купувати іграшки із вишитими очима. У мене є одна проста порада. Все, що не вслазить дитині до рота, є безпечною іграшкою, все інше - небезпечно", - заявила експертка.

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