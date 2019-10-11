Воно не вічне: російський музикант Ігор Григор'єв в гостях у ''Бурчук LIVE''333 Читати матеріал російською
Відомий російський кінорежисер, журналіст та музикант Ігор Григор'єв завітав до прямого етеру інфо-панк шоу ''Бурчук LIVE''.
Він завітав до Києва, оскільки в неділю 13.11.2019 о 19:00 він даватиме концерт у столичному клубі "Сaribbean".
За словами Григор'єва, на слов'янських землях його вже нічого не тримає, останній якір, який тримав його тут - його мати, покинула цю землю, отже він більше не має потреби та зобов'язань повертатись. Зараз він абсолютно вільний птах, літає, де хоче. Григор'єв займається записом свого нового музичного альбому і вже декілька тижнів мешкає в Києві.
"Негатив починається після трьох місяців життя, а коли ти просто в гостях, то все чудово. Київ більш розслаблений, менш закомплексований. Москва ніяк не скине з себе комплекс Третього Риму. Ніби-то і ракети є, і вони до Флориди долетять, і нафти купа, але ніхто із нею не рахується. Тобто коли ти маєш величезний статевий орган, але ти нікому не потрібен при цьому, у будь-кого виникає комплекс", - заявив музикант.
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