Воно не вічне: російський музикант Ігор Григор'єв в гостях у ''Бурчук LIVE''

Відомий російський кінорежисер, журналіст та музикант Ігор Григор'єв завітав до прямого етеру інфо-панк шоу ''Бурчук LIVE''.

Він завітав до Києва, оскільки в неділю 13.11.2019 о 19:00 він даватиме концерт у столичному клубі "Сaribbean".

За словами Григор'єва, на слов'янських землях його вже нічого не тримає, останній якір, який тримав його тут - його мати, покинула цю землю, отже він більше не має потреби та зобов'язань повертатись. Зараз він абсолютно вільний птах, літає, де хоче. Григор'єв займається записом свого нового музичного альбому і вже декілька тижнів мешкає в Києві.

"Негатив починається після трьох місяців життя, а коли ти просто в гостях, то все чудово. Київ більш розслаблений, менш закомплексований. Москва ніяк не скине з себе комплекс Третього Риму. Ніби-то і ракети є, і вони до Флориди долетять, і нафти купа, але ніхто із нею не рахується. Тобто коли ти маєш величезний статевий орган, але ти нікому не потрібен при цьому, у будь-кого виникає комплекс", - заявив музикант.

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