"Це сфабриковане листування" | Альо, гараж! REBOOT #324 79

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої Політики, Богдан Яременко вляпався в халепу 18+.

Журналісти сфотографували його мобілку, виклали світлини в Інтернет, країна нарешті дізналася, чим цей поважний пан займається на роботі… А тим часом Міністр Кабміну Дубілет повідомив про наміри скоротити 20-ть тисяч чиновників з РайДержАдміністрацій...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся