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1 листопада • оновлено в 16:03
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"Це сфабриковане листування" | Альо, гараж! REBOOT #324

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Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої Політики, Богдан Яременко вляпався в халепу 18+.

Журналісти сфотографували його мобілку, виклали світлини в Інтернет, країна нарешті дізналася, чим цей поважний пан займається на роботі… А тим часом Міністр Кабміну Дубілет повідомив про наміри скоротити 20-ть тисяч чиновників з РайДержАдміністрацій...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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