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І прийшов день третій | Альо, гараж! REBOOT #233

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Наші “файні хлопці” вже “ломанулися перевзуватися”. Ннавіть не дочікуючись результатів другого туру, Президентських виборів. Поки що, символічну “пальму першості”, міцно тримає в своїх пухких рученятах, відомий майстер словесної еквілібристи - Антон Геращенко. О, які метаморфози трапляються з патріотами від “Народного Фронту”… Невдовзі після того, як НАБУ офіційно закриває їх карні справи... “Про незаконне збагачення”… Далі - більше.

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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