І нічого особистого... | Альо, гараж! REBOOT #285 865

Останній передвиборчий тиждень, почався весело.

Читаєш стрічку новин і відчуваєш як залишки волосся на голові стають дибом. Ну наприклад. Партія “ОП За Життя” повідомила, що навіть у Біблії є спогади про її номер у списку на дострокових парламентських виборах в Україні… З Одеси повідомляють. Там Дарт Вейдер на пару з Чубакою зірвали пробіжку Президента Зеленського по, так званій, трасі здоров’я… Сам Президент катається країної з передвиборчим туром “Звільню всіх”....

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся