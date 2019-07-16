Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

І нічого особистого... | Альо, гараж! REBOOT #285

865

Останній передвиборчий тиждень, почався весело.

Читаєш стрічку новин і відчуваєш як залишки волосся на голові стають дибом. Ну наприклад. Партія “ОП За Життя” повідомила, що навіть у Біблії є спогади про її номер у списку на дострокових парламентських виборах в Україні… З Одеси повідомляють. Там Дарт Вейдер на пару з Чубакою зірвали пробіжку Президента Зеленського по, так званій, трасі здоров’я… Сам Президент катається країної з передвиборчим туром “Звільню всіх”....

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOT Але гараж Алло Гараж Ало Гараж Гараж Гараж на Обозе гараж обоз гараж обозреватель гараж шаповалов обозтв гараж Виталій Шаповалов вибори Володимир Зеленський зеленський Блок Петра Порошенка порошенко луценко Верховний суд Украины Вищий антикорупційний суд Вищий суд України Апеляційний суд Києва Печерський суд саакашвилли Партія "За життя"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини