І кожна кухарка зможе... | Альо, гараж! REBOOT #339

2019-й рік, майже - все.

Але чомусь ніхто не поспішає підбивати його підсумки. Хоча 2019-й обов'язково увійде в історію… Як рік, шо на практиці довів - наші люди дійсно вірять в тезис про “кожну кухарку” яка в змозі...

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