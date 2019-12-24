І кожна кухарка зможе... | Альо, гараж! REBOOT #339
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2019-й рік, майже - все.
Але чомусь ніхто не поспішає підбивати його підсумки. Хоча 2019-й обов'язково увійде в історію… Як рік, шо на практиці довів - наші люди дійсно вірять в тезис про “кожну кухарку” яка в змозі...
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