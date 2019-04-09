Хворих на кір стало більше: Obozrevatel News

Хворих на кір стало більше

В Україні зріс рівень захворюваності на кір. У Міністерстві охорони здоров`я кажуть: за тиждень захворіли 2250 людей. Половина з них – діти. Найбільше випадків кору зареєстрували на Тернопільщині, у Києві та області, на Харківщині та Хмельниччині. Загалом з початку року інфекцією перехворіли майже 37,5 тисяч людей.

Рищук подав у відставку

Заступник голови Херсонської обласної держадміністрації Євген Рищук, якого пов'язують зі справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк, вирішив подати у відставку. Свою заяву він опублікував у соцмережі. Пояснив: його рішення пов`язане з відставкою голови Херсонської ОДА.

Запрацював пункт пропуску "Гнутове"

Пункт пропуску "Гнутове" у Донецькій області відновив роботу після реконструкції. За словами Держприкордонслужби, людей через лінію розмежування почали пропускати з 7:00 ранку. Закритим залишається КПВВ "Мар’їнка". Там досі існує загроза для цивільного населення, оскільки бойовики продовжують обстрілювати дорожній коридор. Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі, кажуть прикордонники.

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