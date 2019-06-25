Хвиля лже-мінувань в Україні: "жартівників" попередили про реальні терміни

По Україні пройшла чергова хвиля фейкових мінувань. У МВС заявили, що ініціюватимуть посилення покарання за неправдиві повідомлення.

Подробиці розповідає адвокат Єгор Штокалов. Що загрожує людям, які повідомили про псевдо-мінування? Чи можуть з них стягнути грошову компенсацію?

Чому правоохоронним органам складно довести провину злочинця?

"Багато псевдо-мінувань здійснюються роботами, ботами. Вони набирають телефоном і без можливості ідентифікації голосу, голосовим набором, повідомляють про замінування. І у правоохоронців менше можливостей встановити, хто ж все-таки зробив цей дзвінок. Ідентифікувати голос вже неможливо", – пояснює юрист.

Втім, злочинця все ж можуть успішно зловити і покарати. Про випадок 2017 року, коли псевдо-мінера засудили до трьох років реального ув'язнення – далі в нашому ефірі.

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