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10 січня • оновлено в 16:42
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Художник заявив, що українці мають "дрючити свою владу"

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Художник Сергій Поярков у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"Як блогер я російськомовний. У мене україномовна програма на "Прямому", влог у мене російськомовний. І коли я називаю Зеленського "сцикливим чмом", то я використовую ті самі слова, які про пана президента говорить "Квартал-95". Ці відео є в інтернеті, можна у цьому переконатися", - заявив художник.

Він закликав подивитися його програму, де він покаже фото англійської королеви. яка стоїть без білизни, наприклад і таким чином він хоче довести, що він досить м'яко висловлюється про українських політиків.

"У мене є підозра, що Зеленський увійшов в зговір з Російською Федерацією. І я вважаю, що ми як громадяни повиння дрючити будь яку владу", - заявив Поярков.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Особа
Сергій Поярков
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