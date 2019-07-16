Художник розповів, як Свинарчук його "кинув" на $30 000

Продовжуємо розмову з нашими гостями – українським художником Даніелем Гріном, співавтором знаменитого портрета Володимира Путіна з гільз, і його арт-партнером Дар'єю Марченко.

Першу частину бесіди можна подивитися тут.

Даніель поділився історією про те, як його з колегами "кинув" колишній заступник секретаря РНБОУ Олег Гладковський (Свинарчук).

Як розповідає художник, ще кілька років тому Гладковський замовив скульптуру "Тягар влади" в подарунок тодішньому президенту Петру Порошенку.

"Ми робили її разом з моїм товаришем з Майдану, скульптором Дімою Федічевим, – згадує Грін. – Олег Гладковський мав нам заплатити 35 тисяч доларів. І цей пан Свинарчук взяв у нас цю скульптуру, подарував президенту на день народження. І не заплатив".

"Дар'я до нього прийшла і каже: "Олег, де ж гроші?" А він: "Ви що, хочете мати зі мною проблеми?" – обурюється Даніель.

Всі подробиці про скандальну історію – в цьому випуску Бурчук Live.

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