Хто зрадив Трампа: стали відомі подробиці

Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє The New York Times, агент ЦРУ на той час працював у Білому домі.

"Його скарга, оприлюднена в четвер (26 вересня), підтвердила, що це аналітик за освітою, і чітко дала зрозуміти, що він розбирається в американській зовнішній політиці щодо Європи, демонструючи витончене розуміння української політики й принаймні деякі знання закону", – пише видання з посиланням на джерело.

Зазначається, що співробітник ЦРУ не відповідав за опрацювання дзвінків Трампа із зарубіжними лідерами. Агент спецслужб дізнався про дії американського лідера "під час офіційних міжвідомчих справ". Нині агент вже не працює в Білому домі й повернувся на службу в ЦРУ.

Директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр заявив на слуханнях у палаті представників Конгресу США, що особистість агента тримається в таємниці для його ж безпеки.

"Ми повинні захистити тих, хто проявляє сміливість повідомляти про можливе правопорушення на полі бою чи на робочому місці", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.

Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!