Хто з всесвітньо відомих рок-музикантів злякався Майдану

Три зірки сучасної рок-музики по різному поставилися до подій на Майдані в 2014 році. Стівен Тайлер, лідер грпуппи Aerosmith, який сьогодні відзначає своє 71-річчя, а також Depeche Mode - свої концерти скасували. Тоді як група Thirty Seconds to Mars в повному складі прибула до Києва, де дала 12 березня концерт, а Джерад Лєто прийшов на Майдан, де, менше ніж за місяць до цього, кипіли революційні події 2014 року.

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