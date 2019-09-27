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27 вересня • оновлено в 18:36
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Хто з музикантів є агентом Кремля: версія музичного продюсера

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Музичний продюсер Олександр Ягольник прокоментував останній відеокліп за участю Олега Винника та висловився на тему агентів Кремля серед музикантів.

Він заявив, що підтримував Олега Винника навіть тоді, коли його критикували всі. Він слідкує за цим артистом дуже довго. Ягольник зазначив, що до цього випадку вважав Винника нормальним співаком, який має нормальну громадську позицію/

Але аісля перегляду цього відео Ягольник знаходиться в шоці. Він не розуміє, навіщо артисту, який перебуває на першому місці в Україні, значною мірою завдяки тому, що в нашу державу заборонений в'їзд Лєпсу, Михайлову та іншим російським артистам, робити подібні вчинки та брати участь у подібних проектах.

"Він робить таку дурість, яка не налазить на вуха... І я не розумію навіщо... І те, що стоїть за цим ФСБ, це стовідсотково, тому що одразу після того, як вийшов цей ролик, з'явилося інтерв'ю Світлани Лободи, де вона заявляє, що для артистів байдуже, де заробляти гроші", - заявив продюсер.

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