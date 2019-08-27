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Хто винен: знайдена причина ''непарламентської'' лексики Андрія Богдана

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Вадим Рабинович поскаржився, що фракції ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя") запропонували очолити комітет з питань свободи слова, але зазначив, що комітету надали "обрізані повноваження", через що у нього стали "відсутні функції".

Де в Україні люблять картонного Володимира Зеленського під шашлики? Куди "Студія "Квартал-95" поїхала на фестиваль, який було названо на їхню честь та як має відповісти Олег Ляшко на "жарти" у свою адресу?

Хто винен у тому, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан використовує лексику, яка не вітається у публічній політиці?

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