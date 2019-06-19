Хто відповість за катастрофу MH17 на Донбасі: названі прізвища

Хто відповість за катастрофу літака Boeing 777 рейсу MH17, який був збитий на Донбасі 17 липня 2014 року?

Вже названі конкретні прізвища виконавців, але чи можна притягти до відповідальності Росію? Хто і чому "злив" прізвища винних в пресу? Обговорюємо цю тему з незалежним авіаційним експертом Вадимом Лукашевичем.

Також в ефірі – катастрофічна екологічна ситуація в Армянську в Криму. Місцеві мешканці скаржаться на погіршення самопочуття і бояться повторення НП з "Кримським титаном".

Про завод Дмитра Фірташа і "маріонеток Кремля", яким наплювати на здоров'я людей – розповідає лідер політичної партії "Сила права", вимушений переселенець з Криму Андрій Сенченко. Як Україна може вплинути на ситуацію?

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