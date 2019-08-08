Хто ці люди: скільки російських менеджерів керують телеканалами Віктора Пінчука

16 серпня минулого року StarLightMedia зібрала 4 тисячі своїх співробітників в палаці "Україна". Це був не звичайний "тімбілдінг" чи "корпоратив", а презентація проекту "Трансформація", який передував революційним змінам в телевізійному холдингу Віктора Пінчука. Топ-менеджмент зі сцени поставив задачі зберегти лідерські позиції, перебудувати бізнес-процеси в середині групи та підвищити ефективність управління. Що мало відбутися за проголошенням цих, загальних фраз? Всі підрозділи групи (окрім музичних каналів) планувалось об’єднати в чотири дивізіони: "Мовлення", "Виробництво", "Новини" та "Центри експертиз". Результатом таких рухів мали стати зокрема оптимізація витрат та об’єднання продакшн каналів на єдиній території.

Але рядовий персонал на тій зустрічі більше хвилювало, чи не означає така "трансформація" скорочення робочих місць. З вуст керівництва пролунали туманні обіцянки, що ясність щодо кількості робочих рук, необхідних для функціонування нової оргструктури, наступить ближче до кінця року.

Першою жертвою "трансформації" став СЕО медіахолдингу та генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський, який керував каналом 15 років, з яких сім очолював усю медіа-групу.

Хто прийшов йому на заміну? Усі менеджери – досвідчені та впливові російські медіафункціонери.

Перший – російський продюсер, медіаменеджер Дмитро Троїцький, якого представили колективу під час зібрання в палаці "Україна". Він переїхав до Києва, і з середини серпня минулого року взявся трансформувати холдинг Пінчука. Троїцький очолив підрозділ "Мовлення" і опікується усім, що виходить в ефір на телеканалах групи.

Раніше він працював на керівних посадах на російських СТС, ТНТ та "Перець" – телеканалах, основний контент яких є розважальним. Саме з легкої руки Троїцького у 2002 році розпочала свою телекар’єру російська світська левиця Ксенія Собчак, а у 2005-му на російських блакитних екранах з’явився "Камеді Клаб". Роками Троїцький успішно працював продюсером на телеканалах в РФ, однак у 2014-му несподівано покинув усе і на кілька років переїхав до Маямі, де, як пишуть російські ЗМІ, займався справами, не пов’язаними із телебаченням. Саме тому холдингу Пінчука тепер нового менеджера позиціонують не як російського, а як американського фахівця.

Другий кадр – Михайло Царьов. Він обіймає посаду виконавчого директора керуючої компанії EastOne, яка об’єднує дві бізнес-структури – трубно-колісну компанію "Інтерпайп" та StarLightMedia. Після звільнення Бородянського став виконувачем обов’язків директора StarLightMedia, де є також членом наглядової ради. Перед тим Царьов працював на ключових посадах у російських компаніях "Лукойл" та "Банк Москви".

ЗМІ зараховували до російського десанту ще й Антона Кудряшова, який займав керівні посади в російських "НТВ-Плюс", "Газпром-медіа", "СТС-медіа", але в групі не підтверджують цю інформацію.

Можна ще додати четвертого, Володимира Локотка, донедавна генерального директора Нового каналу, а по сумісництву – чоловіка Олі Фреймут.

Локотко з 2006 року займався процесами управління інвестиціями і підвищення операційної ефективності, відповідав за розробку і реалізацію стратегічного розвитку медіа активів, що перебувають під мандатом міжнародної інвестиційно-консалтингової групи Віктора Пінчука EastOne.

До роботи в EastOne відповідав за проведення фінансового аудиту медіа-активів, а також бізнес-планування та фінансове моделювання нових проектів в медіа-холдингу "Газпром Медіа".

У 1998 році отримав диплом Московського Державного Університету Економіки, статистики та інформатики за фахом "Міжнародна економічна статистика", в 2001 році закінчив Московську школу економіки за спеціальністю “Бухгалтерський облік витрат виробництва”.

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