Хто ці люди: інтелігенція звернулася до українців

Представники української інтелігенції звернулися до народу напередодні другого туру виборів президента, який відбудеться 21 квітня. Вони закликали виборців відповідально підійти до рішення, за кого віддати свій голос. Адже від цього залежить майбутнє України.

Послання до українців опубліковане на сторінках газети "Слово просвіти". Його підтримали В'ячеслав Брюховецький, Юрій Буряк, Юрій Винничук, Петро Вольвач, Любов Голота, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Олександр Ірванець, Тарас Компаніченко, Дмитро Ломачук, Надія Лук'яненко, Павло Мовчан, Раїса Недашківська, Микола Нестерчук, Володимир Панченко, Олександр Пономарьов, Михайло Ратушний, Ірен Роздобудько, Вадим Скуратівський, Кирило Стеценко, Микола Тимошик, Леонід Фінберг, Олена Фінберг, Микола Цимбалюк, Юрій Щербак та Володимир Яворівський.

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