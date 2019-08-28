Хто ці люди: чого не говорять про перший ефір шоу ''Танці з зірками''

Саме це питання, "хто ці люди?", можна віднести до більшості учасників нового сезону популярного шоу "Танці з зірками", який стартував на 1+1.

Добір суддів у цьому, шостому сезоні танцювального шоу довів, що у зірки хореографії менше пафосу, ніж у зірки українського балету, про існування якої переважна більшість українців дізналися лише на проекті.

Спробували визначити за кількістю переглядів відео на сервісі відео-хостингу YouTube - хто є лідером, а хто аутсайдером цього сезону. Розповідаємо, хто отримав статус "головного жартівника" та "головного мачо" проекту, а також, для чого згадали про існування хореографа Володимира Зеленського.

Ми розкажемо про недоречні жарти Юрія Горбунова, кого і для чого називають "українською Монікою Беллуччі" та як розподілялись квоти на зірок, які залучались до участі в проекті.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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