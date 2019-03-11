Хто стоїть за побоїщем у Черкасах

У мережі опублікували нове відео, на якому видно, як почалося побоїще на чолі з Нацкорпусом у Черкасах після виступу президента України Петра Порошенка.

Користувачі Facebook, які виклали до мережі відео, зазначають, що "молодчики так званого Нацкорпуса (більшість із яких чомусь говорили по-російськи) почали кидати фаєри, вибухові пакети та те, що там у них було ще, в машину президента серед купи людей. У тому числі дітей і людей старшого віку. Після від'їзду президента, говорить Фоменко, молодчики піднялися на сцену і побоїще продовжилося.

У партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією Національного корпусу 9 березня в Черкасах через корупційний скандал в оборонці України стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.

Ймовірних винуватців назвали в прес-службі БПП. Відзначається, що протест під час виступу президента України Петра Порошенка – чергова спроба занурити Україну в хаос.

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