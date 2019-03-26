Хто платить за дороги і куди йдуть ці гроші: розроблений сервіс контролю за модернізацією і ремонтом автошляхів

Хто платить за дороги і куди йдуть ці гроші: розроблений сервіс контролю за модернізацією і ремонтом автошляхів133Читати матеріал російською
Голова BRDO Олексій Гончарук пояснив, як за допомогою розробленого їхньою компанією сервісу можна не тільки відстежувати витрати на ремонт доріг, але й пересічному автомобілісту визначити, скільки коштів з його заправок автомобіля піде на цей ремонт доріг. На його думку, це дозволить виховати відповідального громадянина, який, як виборець буде надавати оцінку роботі влади, яка витрачає його кошти, сплачені у вигляді податків та зборів.
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